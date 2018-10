Real Cefalù scatenato, Atlante Grosseto ancora al tappeto

CEFALU’ – Fumata nera anche nella quarta di campionato per l’Atlante Grosseto, sconfitto 7-3 in casa del Real Cefalù. Siciliani più disinvolti in attacco e subito in vantaggio con Fortuna al 1′, ma Martin rimedia dieci minuti dopo. Poco prima del riposo, raddoppio e terza rete dei locali grazie a Di Maria e Guerra.

Inizio ripresa senza reti, ma dal 14′ la musica cambia prima col 3-2 di Alex, cui risponde ancora Di Maria al 15′ e poi Fabinho con una tripletta irresistibile, interrotta solo dalla seconda realizzazione personale di Martin.

Ancora a zero punti i grossetani, che non riescono a domare una rivale in buona condizione nella trasferta più lunga della stagione.

REAL CEFALU': La Rocca, Guerra, Fortuna, Di Maria, Fabinho, Sragusa, Ballistreri, Tardio, Montelli, Mantia, Lopez, Varco. All. Rinaldi.

ATLANTE GROSSETO: Izzo, Ocampos, Pavel, Martin, Alex, Borriello, Senesi G., Galindo, Lucchesi, Cassioli, Falaschi, Senesi D. All. Chiappini.

ARBITRI: Di Micco di Sesto S.Giovanni e Pasquino di Nichelino; cronometrista Alfano di Palermo.

MARCATORI: 1′ Fortuna, 11′ e 17′ st Martin, 14′ e 15′ st Di Maria, 17′ Guerra, 14′ st Alex, 16′ st, 18′ st e 19′ st Fabinho,

NOTE: ammoniti Guerra, Martin.