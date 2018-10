Gavorrano, trasferta umbra in casa dello Sporting Trestina. I convocati

CITTA’ DI CASTELLO – Trasferta umbra per il Gavorrano, che incontrerà lo Sporting Trestina nella nona di campionato, nonché terzo impegno ufficiale in nove giorni. Impegno non facile per i minerari contro un’avversaria quadrata, attualmente terza in graduatoria, con in attivo il doppio delle reti dei rossoblù.

Migliori per difesa i maremmani, obbligati però a non concedere niente specie dopo l’amarissimo 1-1 del turno infrasettimanale a mantenere alta la concentrazione.

Questi i convocati dal tecnico Rigucci: Salvalaggio, Aglietti, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Mori Mastino, Lucarelli, Pupeschi, Brenci, Koci, Conti, Pardera, Cela, Costanzo, Bartoccini, Grifoni, Moscati, Gomes e Carlotti.

Assente per squalifica Mattia Ridolfi per lo Sporting. Arbitrerà De Capua di Nola assieme a De Santis di Avezzano e pace di Ancona. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Casini di Città di Castello.

Il programma della 9a giornata:

Aglianese-Bastia

Cannara-Aquila Montevarchi

Ponsacco-Viareggio

Prato-Scandicci

Real Forte Querceta-Pianese

San Donato Tavarnelle-Sinalunghese

San Gimignano-Ghivizzano Borgoamozzano

Sangiovannese-Massese

Sporting Trestina-Gavorrano

Tuttocuoio-Seravezza Pozzi

La classifica:

Tuttocuoio 22 punti; Ponsacco 17; Pianese, Sporting Trestina 16; Sangiovannese, Ghivizzano Borgoamozzano 15; Montevarchi 13; Seravezza Pozzi 11; Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Cannara 10; Sinalunghese, Sangimignanosport 8; Gavorrano 7; Aglianese, Prato, Viareggio 6; Massese, Bastia 5; Scandicci 3.