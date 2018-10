Formazione per agenti immobiliari: al via i corsi in Maremma. Ecco come partecipare

GROSSETO – Riparte l’attività di formazione professionale federativa organizzata da Fiaip Grosseto e rivolta agli agenti immobiliari operativi su tutto il territorio provinciale: un programma ricco e variegato che prenderà il via mercoledì 31 ottobre 2018 con il workshop “Battere i portali”, che avrà come relatore Francesco Bersani, consulente e formatore accreditato Smau specializzato nel settore del web marketing immobiliare.

L’evento, che si terrà dalle 9:30 alle 16:30 nella sede di Confindustria Toscana Sud in viale Monterosa 196 a Grosseto, si pone l’obiettivo di aiutare tutti gli agenti, anche coloro che non sono iscritti a FIAIP, a conoscere e ad applicare i vantaggi dell’innovazione digital contestualmente al proprio business.

Come sottolinea il presidente di Fiaip Grosseto, Luca Vitale: “Questo progetto nasce infatti per avvicinare tutti i professionisti del settore al mondo Fiaip. Vogliamo dare dei contenuti di altissimo valore, essendo la nostra federazione continuamente impegnata nella formazione e nella tutela sindacale degli agenti immobiliari”. “Il primo workshop – conclude Luca Vitale – sarà incentrato sugli strumenti e le strategie più efficaci ed idonee per il settore immobiliare, fra cui le linee guida per creare un sito internet e un blog efficaci. Ma anche come creare annunci sul web incisivi oltre ad un focus sull’advertising per sfruttare la potenza di Google e Facebook e trovare nuovi clienti”.

I seminari di formazione professionale proseguiranno poi martedì 13 novembre 2018 e martedì 4 dicembre 2018: il primo sarà il corso “Acquisizione Immobiliare” con relatore Stefano Lascar mentre il secondo sarà il corso “Video Marketing Immobiliare” con relatore Paolo Marcigliano. Entrambi si terrano nell’orario 9.30 – 16.30 nella sede di Confindustria Toscana Sud in viale Monterosa 196 a Grosseto.

Info e prenotazioni

393/3374851 – collegiofiaipgrosseto@gmail.it