Calcio a 5 Uisp: maxi goleade di Labriola e Supereroi, Real Gavorrano già qualificato in Coppa

GROSSETO – Spettacolo e reti a non finire in ogni angolo della Maremma nei vari campionati di calcio a 5 targati Uisp. Quattro le gare disputate in serie A, visto il rinvio dell’atteso Crystal Palace-Flamengo Futsal, e così a meritare la copertina di giornata è l’Fc Labriola 1931 di Fallani che impartisce una severissima lezione al Barbagianni Casinò Cafè (con cui condivideva il primo posto) e lancia un segnale forte alle avversarie: nel 18 a 1 finale brilla su tutti Liberali, ben supportato da Iacobucci e Casillo. Marri è sempre il trascinatore dell’Fc Mambo: suoi tutti i gol dei gialloblù nel 5 a 3 sull’Atletico Barbiere, che spedisce in alto i ragazzi di Cavero. Risale la corrente anche il Bar Blue Caffè, con Cavazza, Vichi e Hudorovich che infrangono 11 a 6 le speranze dello Scarabeo Cs (Totti 3), mentre l’Aston Villa chiude un bel clean sheet (5-0) contro il Pasta Fresca Gori: doppiette per Di Ninno e Nechita. Riposava il Muppet.

In serie B la capolista Rispe Crew cade al cospetto dell’Istia Campini che così rientra insieme ad altre formazioni sulla fuggitiva: 11 a 9 il finale per i biancorossi, con la coppia Galloni-Rai che si ricompone e piazza i gol decisivi, nonostante le buone prestazioni di Bardi e Somma. Fc Bascalia e Gori Ecofficina sono invece in grande forma: i moldavi, grazie a Petcov e Pitel, piegano nettamente (9-2) l’Ottica Guerreschi, mentre un’altra grande prova di Patrizi permette al Gori Ecofficina di superare 9 a 6 il Vets Futsal a cui non bastano le triplette di Fabbri e Salvadori. Rinviate Tpt-Montalcino e Rollo Rollo-Dolci Innovazioni, riposava l’Industry Crew.

Si sfalda il terzetto di testa nel girone A di serie C, a causa del blitz con cui il Vallerotana impone il primo stop al Bar Il Porto Talamone (Frulletti 3): 8 a 7 il parziale, con Ciacci e Maiolino a comporre la solita affidabile cerniera offensiva. Federico Birelli è incontenibile nel 10 a 5 del Bar La Vecchia Pesa sul fanalino di coda Endurance Team: otto le reti del bomber, che permettono ai suoi di mantenere la vetta insieme agli Sbocciatori, che sfruttano i tris di Lanziano e Riviello per avere la meglio 8 a 6 sull’Angolo Pratiche di Coen. Risalgono Scansano e Spartan: Ferroni e Sedicini timbrano il 9 a 5 dello Scansano sul Maremma Calcio, mentre è il poker di Nicotini a far felice la squadra di Aloisi con il 7 a 4 sul Joga Bonito. Partita tattica e pochi gol nel 2 a 2 tra Mugen Fc e Istia Longobarda: è questo l’unico pareggio di giornata.

Fc Millenials e Etrusca Vetulonia Futsal è la coppia ancora a punteggio pieno nel girone B di serie C. Il team di Ghizzano si aggiudica con un tennistico 6 a 4 il big match contro l’Approdo Fc, sfruttando il poker dell’ispirato Gallo. L’Etrusca di Testini, invece, si affida al collaudato duo De Marinis-Vivarelli per superare 11 a 7 il Caffè Banda (Benini 3), mentre i “cugini” dello Sweet Drink Caldana ottengono una larga vittoria (14-1) sui Grifoni, con Vichi e Lorenzi in grande spolvero. Corridori e Longo, invece, sono le anime dei Good Vibes che ottengono un convincente 10 a 5 su La Scafarda, mentre il Bivio di Ravi reagisce al ko di settimana scorsa con il 9 a 4 sulle Agenzie per Viaggiare targato Bonanata e Giusto. Infine, sfugge di poco la conquista del primo punto per i Wild Boars: Colombini e Gramazio rimettono in sesto la Pizzeria Ristorante Il Melograno che chiude così sul 7 a 5.

Rimane solo una squadra in vetta al campionato di Capalbio/Manciano/Polverosa: si tratta della Robur Gladio, che prosegue il suo percorso netto con l’11 a 2 sul Gingillacchero: Morelli è già punto fermo della squadra, aiutato questa volta da Tommaso Ballerini. I Pischelli, dopo la prima stagione di ambientamento, sembrano pronti per l’alta classifica, con l’8 a 6 sui Delfini 74 che rappresenta un bel test di maturità: i gol di Marchi, poi, sono la benzina giusta per superare le avversarie. La cinquina di Tiganasu permette all’Edilcasa di piegare 8 a 5 l’Fc Masterchef Utd, mentre l’esordio di Maliziola permette al Bar Le Burle di centrare la prima affermazione: 9 a 2 sul Nondimeno 3.0. Infine, salomonico pareggio tra Circolo Giardino e Teatricando: nel 4 a 4 finale spicca la doppietta di Fanciulli.

Riparte con una goleada dei Supereroi il campionato di Orbetello/Pozzarello: 14 a 6 il risultato maturato sull’Ugo’s Pub Team, con Francesco Conti che già si porta in testa alla classifica dei cannonieri, con Anselmetti e Alessio Conti a completare l’opera. La doppietta di Salzano spinge l’Orbetello Futsal al 5 a 3 sul’l’Afc Birrareal, mentre gli Amici di Marley si affidano alle doppiette di Sordini e Vagnoni per piegare di misura (7-6) l’ottima Bottega del Pane di Fidanzi. Termina 7 a 7, invece, la sfida tra Spaccatazzine e Cs LA Rosa: Sabatini e Tinti rispondono a Costanzo e Della Monaca.

Seconda giornata di campionato per il campionato di calcio a 7, con l’Fc Labriola che rialza la testa nella rivincita della finale scudetto della scorsa stagione: 4 a 1 la vittoria sul Ps Car Center, con la doppietta del rientrante Fazzi che rimette in pista i ragazzi di Fallani. Ma i competitor quest’anno sono agguerritissimi, a partire dal Nomadelfia che spaventa tutti con l’11 a 3 calato sull’Etrusca Vetulonia: poker d’autore per Samuele Neri e Tavernelli. Molto bene anche il Sesto Senso Crossfit con l’8 a 4 sul Fazzari Autotrasporti determinato dai sei gol di un ispirato Sensi, mentre l’Essebi conferma l’ottimo stato di forma con il 3 a 2 su Il Braciere: decisiva la doppietta di Navagori.

Seconda giornata di Coppa nei triangolari di Follonica con il Real Gavorrano che ha già staccato il pass qualificazione e le classifiche che iniziano a dare i primi verdetti. Nel girone A gran colpo dell’Immobiliare Serena sul Cave di Campiglia: 6 a 2 il finale, con Raspanti e compagni che ora hanno bisogno di un solo punto per vincere il girone. Nel gruppo B partita incerta e avvincente quella tra Gisa e Piccolo Caffè, con la doppietta di Tomut che permette ai primi di imporsi per 6 a 5 e di avere grosse chance di primo posto, mentre la cinquina di Capolupo permette al Chattanooga di battere 8 a 4 l’Lg Tende Da Sole e rientrare in corsa nel girone C. Già chiuso invece nel gruppo D il discorso per la prima piazza: la Pizzeria Ballerini supera di misura (4-3) il Galloway con la doppietta di Cozzolino e stacca le contendenti.