Auto fuori strada nella notte: un uomo in ospedale

SCARLINO – Un incidente stradale è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 02,22, sulla strada del Puntone, dove un’auto è uscita fuori strada e il conducente, 41 anni di Scarlino, è rimasto ferito.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, ma dalle prime notizie sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. Sul posto il personale medico del 118, che ha trasportato il 41enne all’ospedale Misericordia di Grosseto, e i carabinieri. L’uomo è stato ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita.