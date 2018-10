Vietato chiedere l’elemosina: arriva la norma antiaccattonaggio

ORBETELLO – Dal 30 ottobre ad Orbetello sarà proibito chiedere l’elemosina. Nel regolamento di polizia locale sarà introdotto l’articolo 7 bis che riguarda l’accantonaggio. «Sarà portato in approvazione del Consiglio comunale del 30 ottobre – afferma il sindaco Andrea Casamenti -. Sarà vietato porre in essere, in tutto il territorio del comune di Orbetello, l’accattonaggio in modo molesto, statico o dinamico, espresso tramite forme pretenziose o con ripetute invocazioni o intralciando la libera circolazione dei pedoni in modo volontariamente invasivo, ovvero in ogni altro modo insistente per ottenere le donazioni e tale da provocare turbativa nella serenità delle persone».

«Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 7 bis del presente regolamento saranno punite in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, di cui alla Legge di conversione n° 48 del 2017, comprese le sanzioni accessorie, in combinato disposto a quanto previsto a carattere generale dal comma 1 del presente articolo, per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative» conclude Casamenti.