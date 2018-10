Turno casalingo e anche un derby col Castiglione per le giovanili del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Turno casalingo per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto sulla pista dell’Atl Il Sole in via Leoncavallo. Ad aprire il weekend sarà il Cieloverde Under 15 di Marco Zanobi che sabato alle 15 cerca di riscattare il ko di Forte dei Marmi ospitando l’Ash Viareggio.

Domenica mattina alle 10 esordio assoluto per il Bora Bora Under 11 allenato da Alessandro Saitta impegnato nel derby con l’Hc Castiglione. Al termine del match dei più piccoli toccherà, intorno alle 11, al Cieloverde Under 17 di Marco Ciupi, che torna in campo dopo un turno di riposo forzato (l’Ash Viareggio ha chiesto il rinvio del match) per affrontare il Follonica Hockey B.