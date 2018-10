Turismo e promozione, anche Capalbio si avvicina a Maremmare

CAPALBIO – «Capalbio in Maremma è la rete di impresa, presente e attiva sul territorio oramai da tempo, come tutti gli anni sta preparando il piano promozionale turistico 2018 / 2019, infatti già la prossima settimana si apriranno gli incontri tra gli operatoti turistici in merito alla comunicazione coordinata e ai possibili suggerimenti che gli attori della rete apporteranno» a farlo sapere, in una nota, è il presidente Claudio Ceravolo.

«Molti gli operatori turistici e non, che oramai da anni contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo della cultura, del sociale, agricolo e vitivinicolo, dei trasporti etc. su tutto il territorio capalbiese – prosegue Ceravolo – al fine di far conoscere e far vivere agli ospiti questo meraviglioso angolo di paradiso che è Capalbio. Quindi a tal proposito la Rete Capalbio in Maremma ha deciso di intraprendere una serie di azioni promozionali, tra cui alcune fiere internazionali, un piano strategico e di promozione del sito internet realizzato in più lingue, la gestione coordinata dei Social media e molto altro. Infatti, dopo l’importante riunione avvenuta martedì, presso la Parrina nel comune di Orbetello. La rete formalizzerà un accordo con il Consorzio MaremMare al fine di effettuare delle azioni promozionali sinergiche. Molte sono le attività che verranno messe in campo per un’eccellete cooperazione tra una località Come Capalbio e MaremMare, al fine di portare il nome di Capalbio, della Costa d’Argento e della Maremma in tutta Europa».

«Un’attenzione particolare verrà prestata al nord Europa – spiega il presidente – e infatti per gennaio è previsto un incontro b2b con alcuni importanti Tour Operators presso la fiera di Oslo. Un caro ringraziamento va al Presidente del “Consorzio MaremMare” Bruno Nocera, a tutto il consiglio direttivo e ai collaboratori tutti, per l’organizzazione del Meeting, Dove si è discusso di politiche promozionali e di importante affiatamento da creare tra gli operatori, al fine di far pervenire sul territorio nuovi flussi turistici. Moltissimi i partecipanti del mondo del Turismo della Costa d’Argento, attenti alle dinamiche e alle nuove azioni da effettuare, molto spazio è stato dedicato al ruolo degli influenzer turistici. Infatti proprio con loro verrà impostata una campagna di sensibilizzazione, di inviti mirati per categorie: famiglie, coppie, bikers e molto altro».

«E’ un importante percorso – conclude Ceravolo – che inizierà nei prossimi mesi e terminerà alla fine della stagione 2019, moltissimi influenzer verranno inviatati a vivere una vacanza a Capalbio e in costa d’Argento. Crediamo molto in questo progetto e di sicuro darà risultati importanti».