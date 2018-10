Trasferta in terra siciliana per l’Atlante Grosseto contro la seconda Cefalù

GROSSETO – Quarta di campionato del girone B del campionato di A2 fra per l’Atlante Grosseto in casa del Real Cefalù per la trasferta più lunga della stagione.

Dopo la consueta rifinitura, questa settimana intensificata, il mister Tommaso Chiappini, ha cercato di lavorare anche sull’approccio alla gara, molto delicata per i biancorossi alla ricerca di togliere zero punti dalla classifica e contro una squadra, anche se debuttante, che si sta comportando bene ed è attualmente seconda in graduatoria.

Questi i convocati: Boriello, Izzo, Galindo (in fase di recupero), Pavel, Lucchesi, Cassioli, Falaschi, Senesi D. e G., Martin, Ocampos e Gonzalez; indisponibili per infortunio Gianneschi e Ottaviani.

Arbitreranno Di Micco di Sesto S.Giovanni e Pasquino di Nichelino; cronometrista Alfano di Palermo. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15.

La classifica:

Tombesi Ortona 9 punti; Todis Lido di Ostia, Real Cefalù 7; Mirafin, Gisinti Pistoia 6; Prato, Roma C5 4; Cioli Ariccia Valmontone, Virtus Aniene 3; Ciampino Anni Nuovi 2; Atlante Grosseto, Olimpus Roma 0.