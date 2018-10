Storica gara del Circolo Pattinatori: ritorno in serie B contro il Sarzana davanti al proprio pubblico

GROSSETO – Appuntamento con la storia per il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, domani sabato alle 18 in via Leoncavallo, zona Alberino. Dopo due anni e mezzo di assenza una delle più antiche e prestigiose società cittadine si ripresenta davanti al proprio pubblico per disputare una partita di serie B, trampolino di lancio di un progetto, voluto dal presidente Stefano Osti, che prevede il ritorno ai vertici nazionali dopo decenni di assenza.

Dopo aver esordito brillantemente andando a vincere sulla pista del Cgc Viareggio, con un 12-4 limpidissimo al termine di 50′ mai in discussione, i ragazzi allenati da Massimo Mariotti se la vedranno con il Carispezia Sarzana, compagine giovanissima composta dai migliori prospetti da preparare per la serie A1. Nell’esordio in campionato i liguri, nel recupero infrasettimanale, sono stati battuti a domicilio dal Siena per 12-10.

«Siamo pronti a questo debutto casalingo – sottolinea Massimo Mariotti – In settimana ci siamo allenati molto bene e siamo reduci da una bella vittoria. Magari se fossimo stati più cinici e spietati il risultato sarebbe stato più ampio. Dobbiamo considerare che certi errori possono essere pagati cari in occasione di partite più impegnative. Per questo non dobbiamo mai calare d’intensità».

«Contro il Sarzana, una squadra giovane formata da buoni elementi – prosegue il tecnico – vogliamo vincere per proseguire il nostro percorso di crescita, ma anche per ripagare le attese della società e della città. Mi sembra che ci sia interesse intorno a questa nostra formazione e verrà anche un po’ di gente a vederci in via Leoncavallo. Il CP ha iniziato un percorso per far rinascere l’entusiasmo per questo sport in città ed è nostro obbligo dare seguito ai risultati ottenuti a Viareggio, disputando un’altra bella partita».

Mariotti ha convocato gli stessi atleti che hanno piegato il Cgc anche se solo all’ultimo momento deciderà se impiegare Alessandro Saitta, alle prese con un problema muscolare. Il giocatore follonichese è già stato visitato dal dottor Edoardo Laiolo e solo prima del via verrà deciso se schierarlo. In preallarme per sostituirlo ci sono i tre prodotti del vivaio biancorosso che lavorano duro nella rosa dell’Edilfox: Bardini, Angeloni e Leopizzi.

I convocati del CP Edilfox: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Rosati, Gemignani, Brunelli, Battaglia. All. Massimo Mariotti.