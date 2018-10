Sei maremmano se dici: do il cencio che c’è un sudiciumaio! I

Sei maremmano se dici: do il cencio che c’è un sudiciumaio! In Maremma non si passa lo strofinaccio sul pavimento quando è necessario rimuovere lo sporco. Intendiamoci: non che i maremmani non puliscano! È che non si usa la parola strofinaccio. Se c’è da pulire si dice: “Devo da’ il cencio”. Il cencio è appunto sinonimo di straccio, strofinaccio e si usa anche per descrivere il nostro stato di prostrazione fisica quando non stiamo tanto bene: “Oggi so’ un cencio”.

Ma tornando a bomba: in Maremma si da il cencio. E dove lo si da? Sull’impiantito, ovvio! Impiantito è il nostro modo di dire pavimento. E sudiciumaio è un modo molto esplicito di dire che c’è grande sporco. Ma anche qui: volete mettere dire “sudiciumaio” invece che più semplicemente sporco? Nella parola sudiciumaio c’è tutta la forza onomatopeica di una parola che descrive molto bene l’idea di uno sporco profondo ed evidente. E se invece del cencio, per togliere il sudiciumaio basta spazzare, beh, si usa la granata! Che non è una bomba o un ordigno bellico ma la scopa!

Ricapitolando: “Passami la granata che nell’impiantito c’è un gran sudiciumaio. Poi dopo ci daro’ una bella cenciata e via!”

