Parte a Follonica il piano di asfaltatura delle strade. Date e vie interessate: attenti a dove parcheggiate

FOLLONICA – Partiranno lunedì 5 novembre i nuovi lavori di asfaltatura che interesseranno oltre 16.000 mq di strade. Si tratta di interventi programmati dal Comune di Follonica già da tempo, che prevedono un investimento di 350mila euro. Sale, quindi, a oltre un milione di euro, l’importo impegnato per l’anno in corso dall’Amministrazione comunale per risistemare strade e marciapiedi cittadini.

Un primo stralcio di lavori era stato portato a termine tra febbraio e marzo, in occasione della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, per un importo di 120mila euro. A maggio si era intervenuti, poi, nel quartiere di Pratoranieri, per 540mila euro.

“L’investimento che abbiamo previsto quest’anno per il rifacimento delle strade è rilevante – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Pecorini –. In questi mesi abbiamo raccolto le segnalazioni dei cittadini ed accolto le indicazioni dei nostri tecnici, che ci hanno guidato nel programmare gli interventi che oggi andiamo a realizzare, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza di alcuni tratti viari. I lavori andranno avanti per quasi due mesi e riguarderanno strade, marciapiedi e segnaletica orizzontale. In caso di condizioni meteo avverse, gli interventi potranno slittare di qualche giorno, ma verranno comunque completati entro l’anno. Potevamo partire prima, ma abbiamo deciso di aspettare l’autunno per non creare difficoltà nei mesi in cui i turisti si riversano in città e il flusso dei veicoli risulta più intenso.”

Il programma delle asfaltature si protrarrà fino a metà dicembre e prevede interventi in San Luigi, a Cassarello, Senzuno, Salciaina, in centro, alla 167 ovest e in Zona Nuova. Alcune delle vie soggette ai lavori non saranno coinvolte nella loro totale estensione, ma soltanto per quei tratti in cui si evidenziano criticità. Oltre alle strade, verranno eseguiti interventi anche sui marciapiedi e ripristinata la segnaletica orizzontale.

Nella settimana dal 5 al 10 novembre, verranno riasfaltate via Marconi, via Marconi/via Fratti, via Albereta e via Trento. Per quanto riguarda i marciapiedi: via Manzoni, nel lato a monte e in prossimità della connessione con via Bicocchi.

Dal 12 al 17 novembre: due tratti di via Manzoni e via Alonzo. Marciapiedi: via della Repubblica, a Senzuno.

Dal 19 al 24 novembre: via Lucca, Senzuno “vecchia”, via Siena, via Vespucci. Marciapiedi: via Don Bigi, via Leoncavallo/via La Marmora, via De Gasperi/via Bassi, via isola di Caprera.

Dal 26 novembre al 1 dicembre: piazzale Macallè, via Bartoli, via Bassi. Marciapiedi: via Marche.

Dal 3 al 7 dicembre: via della Repubblica, via lago di Albano, viale Europa, via Golino/via Roma (rotatoria). Marciapiede: via Pasubio/via Gran Sasso.

Dal 10 al 15 dicembre: via Monte Cevedale, via Monte Rosa, via Monte Serra.