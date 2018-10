Pallavolo Follonica a Calci senza la titolare Paradisi, il ds Pasquinelli: «Occorre una prova all’altezza»

FOLLONICA – È una trasferta doppiamente insidiosa quella che attende la Pallavolo Follonica Hotel Parrini nella terza giornata del campionato di Serie C. Le azzurre di coach Rossano Rossi scenderanno in campo al Palalibertas di Calci contro l’Entomox Peimar Calci: si gioca domani sabato 27 ottobre alle 21.

Non inganni la classifica: 4 punti per il Follonica dopo una sconfitta di misura a San Miniato e una vittoria al Palagolfo contro il Viareggio nelle prime due giornate, contro i due punti delle avversarie frutto di una vittoria casalinga di misura contro Lucca e una sconfitta a Cecina, perché le pisane rappresentano senza dubbio una formazione attrezzata e dunque un ostacolo duro da superare.

Il team follonichese per questo turno di campionato dovrà fare quasi certamente a meno di uno dei propri elementi migliori, Gianna Paradisi, frenata da un problema fisico. Per tutte queste ragioni servirà, ancor più del solito, una prestazione maiuscola da parte delle giocatrici di coach Rossi per guadagnare punti dalla trasferta di Calci.

“Sappiamo che ci attende un impegno importante – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – ma in Serie C questo non deve certo rappresentare un’eccezione. È vero, la presenza di Gianna Paradisi è a forte rischio: capitan Di Luzio, Zanolla e compagne dovranno essere brave a sopperire all’assenza di Gianna. Dobbiamo essere capaci di offrire una performance all’altezza. Ripartiamo dalle due belle prestazioni che abbiamo saputo offrire nelle prime giornate di campionato: abbiamo avuto la conferma di aver allestito una formazione competitiva per puntare innanzitutto alla permanenza in categoria. Certo, c’è ancora molto da lavorare, ma la strada è quella giusta”.

Il programma della 3a giornata – Serie C girone A:

Lupi Estintori San Miniato-Pallavolo Cascina

U21-Pediatrica Specialist-Baia del marinaio Volley Cecina

Pallavolo Delfino Pescia-Volley Sei Rose Rosignano

Fanball Il Discobolo Viareggio-Errepi Mtk Grosseto

Entomox Peimar Calci-Pallavolo Follonica

U21-Lupi Santa Croce-Fiora Buggiano

Luca Consani Grosseto-Volley Pantera Lucca

La classifica:

Fiora Buggiano, Baia del marinaio Volley Cecina 6 punti; U21-Pediatrica Specialist 5; Volley Sei Rose Rosignano, Pallavolo Follonica, Volley Pantera Lucca, Pallavolo Cascina 4; Errepi Mtk Grosseto, Lupi Estintori San Miniato 3; Entomox Peimar Calci 2; Luca Consani Grosseto 1; Pallavolo Delfino Pescia, U21-Lupi Santa Croce, Fanball Il Discobolo 0.