GROSSETO – Si chiama Polo provinciale grossetano della Conoscenza e da oggi metterà in rete il patrimonio informativo e formativo della Pubblica amministrazione con quello dello sviluppo e know how dell’industria, agricoltura e commercio.

Il Polo è stato presentato oggi, insieme al suo presidente, l’avvocato Davide Lera, ed è concepito come una forma associativa tra Enti Pubblici e soggetti privati, quali ricercatori, università, organizzazioni per l’educazione degli adulti, amministrazioni regionali, scuole di formazione professionale, Ong, cooperative e le scuole di ogni ordine e grado a livello nazionale di lavoro per l’integrazione sociale, formativa ed educativa a livello europeo, imprese private ed associazioni di categoria.

di 3 Galleria fotografica Polo della conoscenza pres





“Parte oggi la terza articolazione di un progetto composito nel quale noi crediamo profondamente —spiega Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia di Grosseto – la realizzazione dei Poli grossetani dell’innovazione, avviati dalla Provincia con la costituzione del Polo tecnologico di Santa Rita e del Polo dell’agroalimentare, oggi ci consentono di presentarci non come meri cultori delle teorie dello sviluppo, ma come soggetti realizzatori o impegnati nella fase di progettazione e di finanziamento. I tre poli, che affiancano l’esistente polo universitario, saranno il tridente per lo sviluppo di qualità di questo territorio”.

Scelto il presidente, i prossimi passi saranno la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare al Polo della conoscenza e successivo bando per l’individuazione del soggetto gestore, scelto sulla base delle progettualità e del business plan presentate in sede di bando. Sarò poi sottoscritto un Patto locale per lo sviluppo e l’innovazione della provincia di Grosseto.

Davide Lera, nato a Campiglia Marittima il 16 aprile 1964, esercita la professione di avvocato negli Studi di San Vincenzo e Follonica. Attualmente è membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Livomo. È stato consigliere della Confcommercio di San Vincenzo e poi Presidente del Consorzio Sabbie Etrusche. Presidente del Rotary di Follonica nel 2001. Ha esperienza anche come delegato territoriale della Confedilizia. Presidente di una associazione ippica in San Vincenzo, è stato eletto consigliere comunale nella città di Follonica e nominato Presidente della Commissione controllo e garanzia delle società partecipate. à stato anche consigliere comunale a San Vincenzo e vicepresidente del Circolo tennis Follonica nell’anno in cui venne ospitata la Coppa Davis.