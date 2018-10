Mostra contro la violenza sulle donne: la Commissione pari opportunità è in cerca di artisti

GROSSETO – «La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Grosseto, in collaborazione con le Commissioni Comunali Pari Opportunità del territorio provinciale, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre, promuove la partecipazione di artisti di vario genere – pittori, scultori, disegnatori, uomini e donne indistintamente – del territorio, mediante l’esposizione di opere d’arte dedicate alla donna o ispirate ad un soggetto femminile» a farlo sapere una nota della Provincia.

«L’iniziativa – spiega la nota – si svolgerà sotto ai portici di Piazza Dante Alighieri in Grosseto. È ammessa la presentazione fino ad un massimo di 3 opere d’ arte, di piccole e medie dimensioni, complete di cavalletto, supporto e materiale espositivo».

Chi fosse interessato a partecipare può inviare richiesta di partecipazione, preferibilmente con immagini delle opere proposte, entro giovedì 8 novembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica: commissionepo@provincia.grosseto.it.

Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare il numero 3888926188. Sarà ammesso un numero limitato di opere compatibilmente con lo spazio disponibile e secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.