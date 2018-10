Le ragazze del Volley Vigili del Fuoco ospitano l’Elba e puntano al tris di vittorie

GROSSETO – Due partite e due successi. Un ruolino di marcia su cui nessuno avrebbe scommesso alla vigilia della stagione, quello ottenuto dai Vigili del Fuoco di Grosseto nel campionato femminile di Prima Divisione.

Le grossetane devono confermare quanto di buono hanno fatto vedere anche nel match casalingo che si gioca alle ore 17,30 in casa delle biancorosse nell’impianto sportivo di Via Carnicelli. Ospiti delle maremmane, le ragazze della Pallavolo Elba che hanno chiesto e ottenuto di anticipare la gara per avere il tempo necessario per riprendere il traghetto e fare rientro all’Isola d’Elba.

Non è una gara facile per la squadra allenata da coach Canapicchi che non ha ancora trovato le sicurezze necessarie per cominciare a giocare come la prima della classe ha dispetto di una classifica che la vede in testa al girone a punteggio pieno, anche se in compagnia di due squadre pisane e del Vicarello.

Questa la formazione che il tecnico Canapicchi farà scendere in campo contro l’Elba, con il l’esordio in panchina di Vannuccini come terzo palleggiatore, ma anche con qualche problema di salute per alcuni giocatrici come Montemaggiore, Setelia e Saleppico alle prese con l’influenza: Bianchi e Giuseppini alzatori. Zanelli, Pileri di centro. Cavaliere e Balducci opposti. Serini, Barbero e Cosci, Esposito schiacciatori di banda. Cocco libero. All. Canapicchi.