Incidente stradale: all’interno dell’auto anche una donna incinta

ARCIDOSSO – C’è anche una donna incinta nell’incidente avvenuto pochi minuti fa in via Roma, ad Arcidosso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente su cui stanno intervenendo anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso. All’interno delle vettura si trova tutt’ora una donna incinta che il personale medico del 118 sta soccorrendo. Sul posto anche i carabinieri.