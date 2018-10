GROSSETO – Inaugurata oggi a Grosseto l’edizione autunnale di Piazze d’Europa, la manifestazione enogastronomica che porta in Maremma ambulanti da tutta Europa e non solo. In piazza, sino a domenica, stand alimentari e di artigianato dal tutto il mondo. L’evento è organizzato da Ascom Confcommercio in collaborazione con il Comune di Grosseto.

di 24 Galleria fotografica Piazze d'Europa 2018 GR