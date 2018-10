Gea, ecco gli impegni delle squadre giovanili. Debutto da coach per Elena Furi

GROSSETO – Tre formazioni giovanili in campo per la Gea Basketball in questo fine settimana. La Maregiglio Under 18, dopo il travolgente debutto contro la Fides, si confronta domani sabato alle 19,30 al Palasport di Austria con un altro quintetto livornese, quello della Meloria Basket. Un test probante per verificare la reale consistenza dei ragazzi di Pablo Crudeli.

Impegno casalingo domenica mattina alle 9,30, sempre in via Austria, per l’Under 14 maschile, composta da atleti del 2005-2006, allenata da Elena Furi al debutto da head coach dopo una stagione al fianco di Attilio Pepi nella U13, con babbo David a fare da assistente.

Il Simply Market Under 14 femminile allenato da Luca Faragli è invece di scena domenica mattina alle 11,30 sul campo del Piombino.