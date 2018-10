“Ciclovia Tirrenica, tra sogno e realtà”: in Maremma la tavola rotonda sul turismo sostenibile

ALBERESE – «Domani, 27 ottobre, dalle 10 alle 13, nella sala multimediale del Parco Regionale della Maremma ad Alberese si terrà una tavola rotonda sul futuro della più importante infrastruttura dedicata al turismo sostenibile della costa toscana» a farlo sapere gli organizzatori dell’evento, Fiab della Toscana e Parole & Pedali.

«L’evento – spiegano – organizzato in occasione del quattordicesimo incontro annuale delle associazioni Fiab della Toscana Parole & Pedali, giunge in vista della ormai prossima inaugurazione del ponte ciclopedonale sul fiume Ombrone in località Pian di Barca e del conseguente collegamento ciclabile tra il ponte e la stazione ferroviaria di Grosseto, opere inserite di fatto nell’itinerario Ciclopista Tirrenica».

«L’incontro – sottolinea la nota – vuol rappresentare un momento partecipativo in cui amministrazioni pubbliche associazioni e soggetti privati, interessati alla promozione del turismo in bicicletta, possano fare il punto sugli sviluppi del progetto Ciclopista Tirrenica, il progetto cicloturistico a lunga percorrenza inserito nella rete BICITALIA, nell’SNCT (sistema nazionale delle ciclovie turistiche) del MIT, nel progetto transfrontaliero INTENSE.

Saranno presenti Giulietta Pagliaccio e Antonio Dalla Venezia, rispettivamente presidente FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus e responsabile nazionale BICITALIA; Massimo Gaspardo Moro responsabile FIAB area Intermodalità, Giacomo Lucente e Rosanna Betti delegati FIAB toscana per il progetto Ciclopista Tirrenica, i rappresentanti delle associazioni FIAB della Toscana di Lunigiana, Pisa, Livorno, Prato, Siena e Arezzo; i rappresentati dei comuni della fascia costiera, tra cui la vicensindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi; Alessandra Biondi sindaca di Civitella Paganico; Luigi Bellumori sindaco di Capalbio; Francesca Ballini assessora al turismo Comune di Monte Argentario e Sergio Pietretti delegato turismo e cultura Comune di Manciano, gli assessori Riccardo Megale e Fausto Turbanti per il Comune di Grosseto. La Regione Toscana sarà presente con Emiliano Carnieri (progetto INTENSE), Invitato anche l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Per il mondo delle associazioni saranno presenti Fabio Tognetti (Legambiente) Sergio Perugini (UISP) Daniele Fulceri (Legambiente Costa degli Etruschi) Fabrizio Montomoli (ACSI) Victor Poppi e Francesco Verrienti (Comunità di Punta Ala). Apriranno i lavori Lucia Venturi, presidente Ente Parco Regionale della Maremma e Angelo Fedi, presidente FIAB Grosseto Ciclabile. Coordina il tavolo l’ing. Giovanni Cardinali, consigliere nazionale FIAB e coordinatore comitato tecnico scientifico di Bicitalia.

Al termine del convegno, sarà offerto un buffet con prodotti enogastrononici d’eccellenza di aziende locali.