Autismo infantile, doppio incontro per i genitori

ROCCASTRADA – “Autismo infantile: il mondo da una prospettiva diversa” è il titolo dei due incontri in programma domani, sabato 27 ottobre, a Roccastrada e Scansano, nell’ambito del progetto “Familiar-mente, uno sguardo sull’essere genitore”, promosso dal Comune di Grosseto.

Due appuntamenti gratuiti, quindi, che affronteranno il tema dell’autismo e di altri disturbi diffusi anche tra i più piccoli, da due prospettive diverse. Nella biblioteca comunale di Roccastrada, in piazza Dante Alighieri, dalle 9.30 alle 11.30, il neuropsichiatra Ettore Caterino si soffermerà su segnali, diagnosi, comportamenti tipici dei bambini con spettro autistico.

Nella stesso orario, alla biblioteca comunale di Scansano, in via Diaz, la pedagogista Silvia Toschi, invece, tratterà gli aspetti legati alla relazione con i “bambini speciali”, suggerendo strategie e tecniche per imparare ad essere resilienti e ad affrontare il cambiamento che si vive in una famiglia quando si riceve una diagnosi di questo tipo.

Gli incontri in programma sabato, come tutto il ciclo di appuntamenti, sono rivolti ai genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni, ma anche ad educatori e operatori del settore. Il progetto “Familiar-mente”, sostenuto dalla Regione Toscana, è frutto di una collaborazione tra il Comune di Grosseto, l’azienda Usl Toscana sud est, il Coeso Società della salute e le amministrazioni comunali di Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castiglione della Pescaia.

I prossimi appuntamenti

Sono ancora molti gli incontri in programma in tutti i comuni coinvolti: sarà presente a Paganico, venerdì 9 novembre, la pediatra Anna Sabatino, e a Roccastrada la pedagogista Elisa Vatti, che incontrerà le famiglie di Grosseto sabato 10 novembre. Sempre il 10 Silvia Toschi farà tappa alla biblioteca di Scansano.

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.grosseto.it