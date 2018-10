Al voto! Scegli on line la tua foto preferita di Santa Fiora

SANTA FIORA – Sono aperte le votazioni on line sulla pagina facebook del Comune di Santa Fiora (LINK), relative alla seconda edizione del concorso fotografico “Santa Fiora uno dei borghi più belli d’Italia”, indetto dall’amministrazione comunale e aperto a fotografi professionisti e amatoriali.

Obiettivo è quello di promuovere e far conoscere attraverso la fotografia il territorio di Santa Fiora, i suoi paesaggi naturali e urbani, la storia, la cultura e la tradizione. Inoltre, una delle immagini, la più votata, diventerà la copertina del nuovo calendario degli eventi che si svolgeranno nel comune di Santa Fiora.

Come si vota: Le fotografie sono state raccolte sulla pagina facebook del Comune. La foto vincitrice sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di like. C’è tempo fino al 31 ottobre per effettuare la votazione.