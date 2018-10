Zecchini, al via i lavori di manutenzione straordinaria per il campo

GROSSETO – Sono partiti oggi gli interventi sul manto erboso dello Zecchini: in programma la manutenzione del campo con un iter stagionale preciso, trattamenti ad hoc per il periodo invernale, con interventi mirati in primavera e altri lavori di mantenimento per il periodo estivo.

Il macchinario per i lavori in questione è stato acquistato da questa Amministrazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati dalla ditta Green Grass di Arezzo anche il campo Palazzoli.

“È doveroso da parte dell’Ente avere cura di un bene proprio, e quindi della comunità, così prezioso quale lo stadio di calcio utilizzato dalla squadra cittadina – dice Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -. Una squadra che peraltro ha manifestato legittime ambizioni di risultati importanti nel panorama calcistico nazionale. Lo stadio Zecchini è un impianto di valore non solo perché ospita numerose partite per la lunga stagione calcistica, ma anche perché è considerato un vero riferimento nell’ambito dell’atletica leggera in tutto il territorio italiano ed europeo. Basti ricordare i recenti Campionati europei giovanili e le moltissime manifestazioni nazionali di settore. È una struttura con caratteristiche tali da renderla appetibile anche per gli allenamenti di grandi campioni, ma soprattutto una certezza per i tanti giovani del territorio che qui si allenano da soli, con la scuola e con le società locali.”