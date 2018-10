Silvia Giannetti è in partenza: andrà in Perù con la sua moto e aiuterà 5mila bambini

GROSSETO – La grossetana Silvia Giannetti si appresta a intraprendere “un nuovo viaggio per gli altri”: partirà per il Perù a novembre e viaggerà per 4 mesi con la sua moto, da Lima percorrerà la cordigliera delle Ande per arrivare fino all’estremo nord del Paese.

Incontrerà 5000 bambini delle scuole e popolazioni in difficoltà: a loro porterà oggetti di uso quotidiano, materiale didattico e materiale per l’igiene personale

«Salutiamo la nostra Silvia Giannetti che unisce la grande passione per le moto e per i viaggi estremi in moto a fini sociali e solidaristici – dice il sindaco Vivarelli Colonna – A lei auguriamo di poter trascorre mesi di grandi emozioni e vero trasporto rispetto alle realtà con le quali entrerà in contatto; la ringraziamo per essere un bell’esempio di altruismo e passione e per portare il nome di Grosseto in giro per il mondo con un’opera meritoria e di grande spessore umano».