Nuovi macchinari per il Consorzio bonifica costa che compra un trattore

VENTURINA – Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ha da poco definito un piano di rinnovo del suo parco macchine, decidendo di fatto di puntare al miglioramento delle attività, sostituendo dei mezzi ormai datati, con macchinari più nuovi, efficienti ed al passo con l’evoluzione tecnologica. Sono in corso le gare relative al noleggio di un escavatore idraulico cingolato, nuovo di fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e per la decespugliazione forestale e due affidamenti per l’acquisto di un escavatore cingolato usato “40 qli” ed il noleggio un Pick up Mitsubishi modello L200 Club Cab Inform. Recente, inoltre, l’acquisto di due nuovi trattori, attrezzati per la manutenzione dei corsi d’acqua.

Una necessità per portare avanti il Piano delle Attività del Consorzio in modo più rapido ed efficiente; mezzi con maggiori funzionalità, in grado di garantire allo stesso tempo qualità del lavoro in amministrazione diretta e sicurezza di esecuzione. “L’obiettivo è quello di migliorarci e migliorare la nostra capacità di intervento – ha affermato il presidente Giancarlo Vallesi – a partire dalle nostre macchine operatrici che devono garantire qualità e sicurezza per chi lavora. Continueremo a monitorare con attenzione i nostri mezzi e le nostre dotazioni tecniche, con uno sguardo particolare al rispetto e alla salvaguardia del territorio”. Per il piano di rinnovo del parco delle macchine operatrici il Consorzio ha stanziato circa € 400.000,00.