Monterotondo Marittimo: tecnici all’opera per installare le telecamere

MONTEROTONDO MARITTIMO – Tecnici all’opera a Monterotondo Marittimo per installare 6 telecamere, 2 per ogni accesso al paese. Serviranno per la lettura delle targhe dei mezzi in entrata e uscita dal centro abitato.

Si tratta del risultato del progetto TargaManent ideato da Netspring e promosso dal Comune di Grosseto, in accordo con Prefetto e Forze dell’ordine. Un progetto di sicurezza diffuso sul territorio, al quale ha aderito anche l’Unione dei Comuni Colline Metallifere. Con TargaManent le telecamere saranno collegate tra loro e con le centrali operative di Carabinieri e Polizia, fornendo h24 immagini utili al controllo del transito, in ingresso e uscita dal paese, con una registrazione continua dei dati che consentirà di arricchire il database a disposizione delle forze dell’ordine. Il database sarà utile ad effettuare anche tutta una serie di altri controlli come quelli su assicurazione e revisioni. “Siamo felici di poter rispondere con questo progetto ad una domanda sempre più diffusa di sicurezza, – commenta il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine – le telecamere sono importanti anche ai fini preventivi, in quanto la loro presenza può funzionare da deterrente nei confronti di atti vandalici, furti e di violazioni del codice della strada. La sicurezza è uno degli elementi fondamentali per contribuire alla qualità della vita dei cittadini.”