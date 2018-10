Lavoro: in Comune mancano 16 tra istruttori amministrativi, agenti di Municipale e istruttori direttivi

GROSSETO – Sono stati pubblicati alcuni avvisi di mobilità per il Comune di Grosseto. Sono infatti disponibili 2 posti di esecutore amministrativo, 2 posti di istruttore amministrativo, 3 posti di collaboratore amministrativo, 4 posti per agente di Polizia municipale e 5 posti di istruttore direttivo amministrativo. Chi fosse interessato ha tempo fino al 19 novembre per fare domanda.

Info e avvisi sul sito del Comune: www.comune.grosseto.it e a questo LINK