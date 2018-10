GROSSETO – Una persona è rimasta ferita e trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto solo pochi minuti fa in città, sull’Aurelia, davanti alla sala bowling. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter; a restare ferita la persona in sella al motorino. Sul posto si trova la Polizia municipale che sta effettuando i rilievi. Il traffico nella zona è al momento bloccato specie verso nord, in uscita dalla città.

