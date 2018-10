Halloween in Maremma: tutti gli eventi della notte delle streghe tra paura e divertimento

GROSSETO – Torna la notte più “spaventosa” dell’anno e su tutto il territorio della Maremma sono tantissimi gli appuntamenti dedicati ad Halloween con eventi per tutte le età.

A Grosseto l’appuntamento con gli spiriti è al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma in Piazza Baccarini, dove, mercoledì 31 ottobre a partire dalle 15, si terrò “Halloween al MAAM”: un programma divertente e molto pauroso per i bambini di tutte le età. Sono disponibili più laboratori è richiesta prenotazione telefonica, allo 0564/488752-760 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13. Sabato e Domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 18). Il biglietto d’ingresso per piccoli e grandi è di 1 Euro.

Pomeriggio dedicato ad Halloween anche al Museo di Storia Naturale della Maremma che, come di consueto, si trasforma: sale e corridoi saranno illuminati da flebili lucine tremolanti che riempiranno l’atmosfera di mistero e curiosità. Ma chi si aggira tra lupi e gatti selvatici, enormi ragni, scorpioni e rettili striscianti? Troverete streghe pronte a truccarvi e a raccontarvi storie di paura ma anche esperti di “rapaci” che vi racconteranno particolari di questi fantastici predatori e dei loro incredibili viaggi da un continente all’altro. Dovrete sostenere alcune prove manuali e di intelletto e, per i più coraggiosi, ci sono misteriose scatole dal contenuto disgustoso in cui mettere le mani. Il Museo di Storia Naturale vi aspetta tra le 16,30 e le 20.00. Non è necessaria la prenotazione. L’evento è dedicato ai bambini dai 4 anni in su, biglietto 5 euro a persona, anche per gli accompagnatori.

Si chiama Happy Halloween e si terrà il 31 ottobre nel centro storico di Massa Marittima lo speciale festival della paura a partire dalle 17 fino alla mezzanotte, con il Luna dark, laboratori per bambini e musica dal vivo (in caso di maltempo, l’evento sarà rimandato al 3 novembre). Dal calar del sole fino a mezzanotte, nei vicoli del centro storico si aggireranno mostri, zombie, streghe e altre sinistre ed inquietanti figure. Tante saranno le ambientazioni che metteranno alla prova il coraggio di chi si avventurerà in questo mondo stregato: “Piccoli brividi”, dedicato ai piccini che potranno truccarsi nella maniera più mostruosa che vorranno, stare in compagnia di Jack o Lanter e le sue zucche ed ascoltare la sua storia, farsi un giro sul Galeone Fantasma se riusciranno a vederlo. I più coraggiosi si potranno avventurare nei vicoli dove ad aspettarli troveranno un Luna Dark da paura, la Hell Fest con il cimitero spettrale, il laboratorio degli orrori in cui gli scienziati dell’ISIS B. Lotti saranno alle prese con strane pozioni ed improbabili antidoti nel disperato tentativo di liberare la città dall’invasione degli zombie e la tenera Cappuccetto Rosso che aspetterà chiunque la voglia aiutare ad arrivare a casa della nonnina. Alla fine della serata tutti i personaggi di questa orrida compagnia sfileranno per le vie del corso verso la piazza per mettere al rogo le proprie paure, quelle grandi e quelle piccole, quelle reali e quelle solo sognate. Info: prolocomassamarittima.2016@gmail.com

A Montemerano, nel comune di Manciano, il 2 e 3 novembre, si rinnova il consueto appuntamento con la “Festa delle Streghe”, in occasione della quale il borgo si trasforma con una scenografia da brivido, offrendo uno spettacolo straordinario e divertimento adatto a tutte le età.

A Porto Santo Stefano è il Rione Croce a organizzare il party di Halloween, una festa tutta dedicata ai bambini in corso Umberto Primo con merenda a base di pane e nutella (Ingresso 5 euro).

Tanti appuntamenti anche a Capalbio con il divertimento da brivido: si parte il 27 ottobre alle 15 con il laboratorio di pasticceria mostruosa organizzato dalla Polisportiva Capalbio Scalo, in via Emilia nei locali dell’associazione, per preparare e decorare mostruosissimi biscotti di pasta frolla per Halloween. Portare il grembiule e il mattarello per fare i mostri più brutti, ma più buoni di tutti i tempi (Info 320 6353832). La Polisportiva di Capalbio Scalo replica il 31 con iniziative per bambini e adulti: dalle 16 e 30, sarà possibile lasciare i bambini in via Emilia, da dove partirà il porta a porta per “dolcetto o scherzetto”. I bambini saranno riportati ai genitori per l’aperitivo che si terrà al Caffè Station, prima della cena in polisportiva. Anche a Borgo Carige il 31 partirà la carovana di bambini a bussare per le case alla ricerca di caramelle, organizzata dal Circolo Arci “Il Campo” che ha in programma un pomeriggio di divertimento per i più piccoli: il ritrovo è al campo sportivo alle 16 per tante attività che si svolgeranno prima della caccia ai dolcetti (Info 328 1125168)

Grande festa in maschera a tema Halloween anche a Magliano in Toscana, su iniziativa dell’associazione “C’era una volta” che, il 31 ottobre, organizza animazione, cena e giochi a tema. Quota di partecipazione 10 euro, prenotazione al 347 7534855.

Siete un’associazione, una Pro loco, un Comune, e volete segnalarci i vostri eventi per Halloween? Inviateceli all’indirizzo redazione@ilgiunco.net