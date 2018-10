Campionati del mondo, bronzo per Giovanni Battaglia della Judo Sakura

GROSSETO – Medaglia di bronzo per Giovanni Battaglia, atleta della Judo Sakura Grosseto, al campionato del mondo Master a Cancun in Messico. Campione in carica, Battaglia non è riuscito nell’impresa di ripetersi perdendo con un avversario canadese qualificandosi al terzo posto.

Ricco il palmares di Giovanni: in gioventù 2 volte quarto agli italiani, primo al prestigioso trofeo internazionale Tre Torti; tre volte campione toscano al trofeo internazionale Gallarate. Nei Master 4 volte campione europeo, tre volte medaglia di argento più tre bronzi europei, 2 ori ai mondiali e infine il terzo posto quest’anno.

Gli auguri e le congratulazioni al “guerriero” Giovanni da parte della Sakura tutta con i maestri Gino Peccianti, Mauro a Galeotti e Mario Fraschetti e gli allenatori Stefano Mazzetti e Fabio Longo.