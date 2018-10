Tv9 licenzia il fiduciario di redazione e rifiuta la conciliazione. Fnsi e Ast: «Ricorreremo in tribunale»

GROSSETO – «Tv9 Telemaremma rifiuta di sedersi al tavolo di conciliazione, previsto dal contratto Aeranti-Corallo, per affrontare la vicenda del collega Carlo Vellutini, licenziato per aver esercitato le sue prerogative di fiduciario di redazione. Confermando l’atteggiamento di totale chiusura al confronto, già manifestato all’indomani del provvedimento assunto nei confronti del collega Vellutini, l’editore Stefano D’Errico ha disertato la riunione della commissione di conciliazione, costituita da rappresentanti di Fnsi e Aeranti-Corallo». Lo affermano, in una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione Stampa Toscana.

«L’editore – aggiungono Fnsi e Ast – ha deciso di insistere in un comportamento che, a nostro giudizio, è inaccettabile e inqualificabile. Il licenziamento del collega Vellutini è stato un atto di ritorsione con il quale l’azienda gli ha fatto pagare la sua attività di delegato sindacale della redazione. Nella fattispecie Vellutini aveva segnalato all’Associazione Stampa Toscana il comportamento illegittimo dell’editore. D’Errico, infatti, aveva comunicato alla redazione che sarebbe stato lui a esercitare alcuni dei poteri che il contratto assegna al direttore responsabile. Il perseverare dell’editore in questo comportamento ci costringerà, a questo punto, a impugnare il licenziamento dinanzi al competente tribunale».