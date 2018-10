Recupero fatale, il Gavorrano si fa raggiungere dal Prato nel turno infrasettimanale

BAGNO DI GAVORRANO – Una rete per parte fra Gavorrano e Prato nel turno infrasettimanale valido per l’ottava di campionato. Al Malservisi-Matteini l’1-1 finale ha però un sapore amarissimo per i rossoblù, inizialmente in vantaggio e poi raggiunti dai rivali. Al 35′ del primo tempo locali a segno con Costanzo, mentre il gol del definitivo segno X arriva al 95′ da Cecchi.

Invariata la posizione di classifica delle due squadre, ancora distanziate da un punto con i minerari avanti. Per loro è la terza gara sotto la guida di mister Rigucci, che finora ha fatto registrare una vittoria, una sconfitta e quest’ultimo pari.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Bartoccini, Gagliardini, Bruni, Grifoni, Costanzo, Moscati, Conti, Lucarelli. A disposizione: Aglietti, Pupeschi, Lucchesini, Cela, Pardera, Brenci, Biserni, Carlotti, Koci. All. Rigucci.

PRATO: Brunelli, Bassano, Cecchi, Carli, Piroli, Di Filippo, Tomi, Quinto, Morto, Rozzi, Del Sante. A disposizione: Reggiani, Sciannamè, Carrotta, Bazzoffia, Malan, De Simone, Ghimenti, Lunghi, Abdoune. All. Di Petrillo.

ARBITRO: Perri di Roma 1; assistenti D’Ascanio di Roma 2 e Arena di Roma 1.

MARCATORI: 35′ Costanzo, 50′ st Cecchi.