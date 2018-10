Raccolta differenziata, Sinistra italiana: «Il merito non è di Cinelli che voleva abolirla»

«A Magliano – si legge nella nota – Sinistra Italiana non è rappresentata né dalla maggioranza e né dalla minoranza, questo è bene chiarirlo. Il nostro senso di responsabilità, l’amore per il nostro territorio, la difesa delle politiche che da sempre sosteniamo e per le quali ci siamo sempre battuti, ci spinge a dover chiarire e raffermare la verità dei fatti documentando il tutto con chiarezza e trasparenza. Ci sentiamo in dovere di denunciare le modalità con le quali il sindaco Cinelli fa propaganda politica, e l’inadeguatezza con la quale lo stesso Cinelli amministra il Comune di Magliano. Un sindaco che cambia idea quando cambia il vento, che sulla stampa afferma una cosa e in Comune ne fa un’altra, un Sindaco che continua a traghettare il Comune verso il declino economico, culturale e sociale. Le uniche progettualità concrete, vere ed efficaci – conclude SI – sono ancora quelle che il Sindaco Cinelli ha ereditato dalle passate amministrazione».