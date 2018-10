Raccoglie le olive e le rubano la borsa dall’auto: attenzione ai ladri

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Amara sorpresa questa mattina per una coppia di coniugi impegnati nella raccolta delle olive nella zona dei Ponti di Badia a Castiglione della Pescaia. Marito e moglie avevano lasciato il loro furgoncino parcheggiato a pochi metri dalle piante di olivo. Nel giro di pochi minuti sono tornati a prendere delle chiavi, che avevano lasciato nell’automezzo, e la donna si è accorta che la sua borsa non c’era più. Non solo, ma uno degli sportelli del furgone era parzialmente aperto.

La borsa insomma era sparita, qualcuno, approfittando dell’impegno delle due persone, si era avvicinato al furgone e trovandolo aperto aveva rubato la borsa della signora. In mattinata poi, dopo il furto, la donna si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia.

«Fate attenzione – ha detto l’uomo derubato – qualcuno si aggira per questa zona e ruba dalle auto lasciate incustodite».