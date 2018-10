Nuovi orari e percorsi per i bus scolastici: ecco quali sono

GROSSETO – Da domani, giovedì 25 ottobre, saranno in vigore alcune variazioni al servizio extraurbano di Grosseto, che interesseranno alcune corse delle linee 31F (Follonica-Gavorrano), 5/G (Grosseto-Montorsaio-Campagnatico), 25R (Roccastrada-Grosseto) e 26R (Grosseto-Paganico).

Le modifiche sono state introdotte per accogliere le esigenze degli studenti che utilizzano quotidianamente i servizi per raggiungere i rispettivi plessi scolastici sul territorio.

Nel dettaglio, per la linea 31F Follonica-Gavorrano saranno interessate le corse feriali in partenza alle 5.55 da Gavorrano per Follonica e alle 6.30 da Follonica per Gavorrano con anticipo della partenza di 5 minuti per entrambe le partenze.

Per la linea 5/G Grosseto-Montorsaio-Campagnatico la corse feriale in partenza alle 13.10 da Grosseto Stazione per Montorsaio, nei giorni di scuola, transiterà dalla Cittadella dello Studente di Grosseto, proseguendo per Montorsaio con arrivo previsto alle ore 13.55. La corsa feriale delle ore 13.45 da Montorsaio per Grosseto Fs, nei giorni di scuola, effettuerà partenza alle ore 13.55 da Montorsaio.

Variazioni di percorso anche per la linea 25R Roccastrada-Grosseto: la corsa scolastica delle ore 6.20 da Bivio di Scalvaia per Grosseto, non transiterà da Roccastrada Fs ed arriverà a Paganico (piazzale) alle ore 7.05, proseguendo per Grosseto come altra corsa, fissata alle ore 7.06 da Paganico per Grosseto. La corsa scolastica prevista per le ore 14.12 da Roccastrada Fs a Roccastrada effettuerà una modifica di percorso, partendo da Paganico (piazzale) alle ore 14.20 e non transitando da Roccastrada Stazione Fs.

Infine, per la linea 26R Grosseto-Paganico sono previste modifiche di itinerario per le corse scolastiche in partenza alle 7 da Roccastrada Fs a Grosseto (non viene effettuata la partenza da Roccastrada Fs ma alle ore 7.06 da Paganico Piazzale) e delle 13.45 da Grosseto per Roccastrada Stazione Fs; questa corsa termina il suo percorso a Paganico (piazzale), proseguendo poi per Roccastrada come altra corsa, in partenza alle 14.20.

Il dettaglio di tutte le modifiche è consultabile nella sezione news del sito www.tiemmespa.it, area Grosseto.