La scuola Lady Francesca conquista la Polonia a suon di medaglie

GROSSETO – Si é conclusa da pochi giorni in Polonia il Campionato del mondo IDO dove la scuola di ballo Lady Francesca si è distinta portando a casa numerose medaglie con ben 8 finali a seguito.

Tutto questo merito dei suoi atleti a partire da Denise Baricci, medaglia di bronzo nel Caribbean Show Dance, quarta nel Salsa Shine Singolo Femminile su 57 competitori e sesta in coppia nel Caribbean Show su oltre 30 competitori con il suo ballerino Tommaso Mancini, semifinalista nel Caribbean Show e Salsa Shine singolo Maschile e ottenendo altre ben tre semifinali di coppia in Salsa Bachata e Salsa Shine Duo.

Terzo gradino del podio per Leonardo Aluigi e Laura Pallari nel Caribbean Show Dance Adult, ma anche un buon 28esimo piazzamento in Merengue, un 25esimo in Salsa e un 31esimo in Bachata su oltre 40 competitori. I maestri Alessandro Provenni e Francesca Balestri sempre all’apice tra i migliori al mondo con ben 3 finali ottenendo 2 quarti posti ed un sesto posto.