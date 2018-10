La Misericordia rinnova le cariche: Marcello Santarelli è il nuovo presidente

MANCIANO – Elezioni alla Misericordia di Manciano dove Marcello Santarelli è stato confermato presidente. Le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo ha visto la partecipazione al voto dei soci ordinari della Confraternita. Ad essere letto, oltre a Santarelli, Marco Pratesi, Bruno Bellezzi, Luciano Vincio, Sheila Bandiera, Pier Vincenzo Coli, Claudio Predella, Giuseppe Caramia, Catia Berti, Paolo Tretti, Massimiliano Bartolini.

Santarelli è stato nominato all’unanimità. Vicegovernatore Marco Pratesi, segretario della confraternita Bruno Bellezzi e vicesegretario Luciano Vincio. «C’è tanto lavoro da fare – commenta così il rieletto governatore Santarelli – lavoro che ci vede impegnati a 360 gradi tra sociale, sanitario e protezione civile. Voci importanti per l’intero territorio comunale di Manciano e tutti i suoi abitanti. Sfide che vedono una Misericordia solida e ben preparata all’altezza del cambiamento. Ringrazio tutti i soci ordinari che sono venuti a votare e ringrazio il nuovo consiglio che mi ha conferito fiducia per un nuovo mandato. La Misericordia di Manciano c’è ed è una certezza per tutti».