«Il sindaco non riunisce il consiglio comunale». L’opposizione chiede l’intervento del Prefetto

MAGLIANO IN TOSCANA – «Oggi insieme agli altri consiglieri di opposizione abbiamo chiesto al Prefetto di Grosseto, a norma del regolamento e delle leggi nazionali, di procedere alla convocazione del consiglio comunale in sostituzione del sindaco che non l’ha fatto, nonostante la nostra legittima richiesta» a farlo sapere è il capogruppo, Giancarlo Tei.

«Abbiamo presentato da mesi argomenti importanti da discutere – spiega Tei – ma non riusciamo a ottenere una riunione dell’assemblea elettiva. Eppure ci sarebbe materiale che interessa i cittadini: problema predazioni, strada colle di Lupo, acquedotto di San Crescenzo, problema chiusura filiale banca Tema a Montiano, contributi alle famiglie per trasporti scolastici e ancora altro».