Giornata nazionale del trekking urbano, fra storia e e antichi rituali

GROSSETO – Nella venticinquesima edizione della giornata nazionale del trekking urbano, appuntamento fra usi e rituali delle tavole etrusche, fra storia, cultura e degustazioni quello organizzato dal Comune di Grosseto e dall’Ufficio del Turismo.

Fissata per il 31 ottobre, la passeggiata durerà circa due ore e mezza e sarà di livello basso, quindi perfettamente accessibile a tutti. Punto di partenza, il Giardino dell’Archeologia in via Ginori. Due gli orari di partenza: 10,30 e 17,30.

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 35 partecipanti per visita guidata, degustazione presso ristorante Fufluns in via Garibaldi.

Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura e Turismo in Corso Carducci allo 0564 488573, email info@grossetoturismo.it.