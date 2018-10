ORBETELLO – Si è svolto ieri, presso i locali de “La Fattoria la Parrina” ad Orbetello, il primo forum dell’imprenditoria voluto dal consorzio Maremmare dopo il rinnovo dell’esecutivo con l’elezione a presidente di Bruno Nocera.

«Grazie a tutti per essere venuti. Quest’incontro non servirà solamente a presentarmi come presidente del consorzio, dato che ne faccio parte già da anni e che già conosco molti di voi, ma ha la finalità di farci confrontare – spiega in apertura Bruno Nocera – c’è bisogno di cambiamento e di rinnovare le modalità di sviluppo per il turismo nel nostro territorio. Abbiamo bisogno di un cambio di rotta, che spinga i giovani a restare nel nostro paese e che sia anche in grado di venire incontro alle esigenze più specifiche del nuovo turismo – continua – dobbiamo cercare di rinnovare la nostra proposta su più punti di vista e per farlo dobbiamo restare uniti, soprattutto se rappresentiamo settori diversi – conclude – le nostre conoscenze unite possono fare la differenza»

Oltre al neo presidente Bruno Nocera, al forum hanno partecipato la vice presidente Gloria Francorsi e il resto del consiglio direttivo.

«Siamo qui – aggiunge Nocera in conclusione – non solo per aggiudicarsi nuovi soci, ma per sviluppare assieme a tutti voi, una linea guida comune che ci permetta di essere il motore del settore turistico nel nostro territorio».