Campionati di società, le marciatrici della Track & Field vicecampionesse italiane

GROSSETO – Esultano anche gli atleti del Track & Field Master di Grosseto al campionato di società di marcia di categoria a Reggio Emilia. A cominciare dalle donne, che conquistano una medaglia d’argento da applausi. “Purtroppo con le donne – ha detto il presidente Ernesto Croci – non ce l’abbiamo fatta a recuperare i 18 punti di svantaggio della prima prova dove abbiamo subito due squalifiche. Vittoria di tappa sulla Liberatletica per 11 punti, alla fine ce ne sono mancati solo sette, di fatto una presenza gara, quindi lo scudetto torna a Roma. Complimenti alle nostre avversarie”.

Dieci atlete partite su undici scritte per il team grossetano hanno concluso positivamente i 10 km con i secondi posti di Silvia Bicocchi tra le f45 (che é andata veramente forte per il suo primo meno 60′ in carriera) e di Alessandra Canuti tra le f35; bronzo f40 per una Simona Palandri non in forma perfetta e per Angela Franci tra le f55. Successi individuali tra gli uomini, quarti per il secondo anno di fila, con Francesco Scafuro, primo assoluto e primo m40, sempre nell’élite sotto i 50′; primo l’inossidabile Gino De Lello tra gli m35 e Biagio Giannone negli m75. Chiude sesto Maurizio Marandola tra gli m55 migliorando il proprio personal best di diversi minuti.

“Salvo sorprese – ha concluso Croci – si riparte a gennaio con la 20 km in casa a Grosseto, nella stagione 2019 proveremo ad allestire la squadra assoluta, non master, uomini per tentare di vincere lo scudetto e un team master femminile sempre più numeroso”