Assegnati i campi da tennis di via Sanzio, ma in città è polemica

FOLLONICA – Polemiche sulla nuova assegnazione dei campi da tennis di via Sanzio. Con un punteggio nettamente più alto, rispetto all’attuale gestore Tennis Club Follonica, la società sportiva Follonica Sporting Club si è aggiudicato provvisoriamente l’affidamento degli impianti sportivi.

Dopo 52 anni di attività e una recente promozione in serie C, per il Tennis Club Follonica, non è certo una buona notizia.

La faccenda è soggetta anche a un’interrogazione al sindaco da parte dell’oposizione Fratelli d’Italia in quanto ci sarebbe una «forte preoccupazione circa il presunto affidamento della gestione dei campi da tennis a una società sportiva di Firenze».

Il Follonica Sporting Club, nato nel 2017, chiarisce che la gestione degli impianti sarà svolta in collaborazione con l’Asd Nuova Follonica e l’associazione “Ci sono anch’io onlus” per bambini portatori di handicap. «Per partecipare al bando e per poter rispondere a tutti i requisiti richiesti – spiega Rossano Fanelli, vicepresidente del Follonica Sporting Club-, ci siamo semplicemente serviti dell’avvalimento con un’altra società. Il bando è stato vinto da noi, non da una società di Firenze e saremo noi a gestire le attività. Il nostro unico scopo è quello di ricreare le condizioni per far risorgere lo sport del tennis a Follonica, soprattutto per i ragazzi giovani. Vogliamo creare una vera scuola di tennis per il territorio con professionalità e passione».

Gli uffici del Comune intanto fanno sapere che l’assegnazione degli impianti in questo momento non è definitiva ma in fase di verifica. L’assegnazione è soggetta a ulteriori controlli per accertare tutti i requisiti del vincitore del bando. Solo in caso di esito positivo avverrà la concessione definitiva.