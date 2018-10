Alimentazione nell’infanzia e salute da adulti: il nuovo appuntamento con “Familiar-mente”

PAGANICO – Alimentazione nell’infanzia e salute da adulti: a Paganico un nuovo appuntamento con “Familiar-mente”

Proseguono gli incontri gratuiti con il progetto promosso dal Comune di Grosseto: venerdì 26 ottobre il pediatra Monaci a confronto con i genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni

Un’alimentazione sbagliata nei primi anni di vita può determinare problemi di salute da adulti. Per questo è importante abituare i bambini ad una dieta equilibrata e sana e trasmettere loro, fin dalla tenera età, i giusti comportamenti alimentari. Di questo e di altri aspetti legati alla salute e alla crescita potranno parlare i genitori residenti a Civitella Paganico e Campagnatico venerdì 27 settembre, durante il nuovo appuntamento con “Familiar-mente. Uno sguardo sull’essere genitore”.

Grazie al progetto promosso dal Comune di Grosseto, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Civitella Paganico, Roccastrada, Scansano, Castiglione della Pescaia, Campagnatico, il Coeso Società della Salute e l’Azienda Usl Toscana sud est e con il sostegno della Regione Toscana, il pediatra Alessandro Monaci sarà presente, dalle 17 alle 19, nell’aula magna della scuola media, in via Malavolti.

L’appuntamento è rivolto ai familiari dei bambini dagli zero ai sei anni, ma anche agli educatori e agli operatori del settore che vogliono approfondire alcuni importanti aspetti della crescita. Oltre all’alimentazione nella prima infanzia, infatti, sarà possibile confrontarsi con Monaci anche su altri temi: dall’allattamento alle malattie più comuni, dai vaccini all’importanza del movimento. Gli incontri di “Familiar-mente”, infatti, che sono tutti gratuiti, vogliono dare un sostegno effettivo ai genitori e un’opportunità di informarsi con l’aiuto di esperti.

I prossimi appuntamenti in programma:

Il progetto “Familiar-mente” fa tappa, sabato 27 ottobre, a Roccastrada, per l’incontro con la pedagogista Silvia Toschi e a Scansano con il neuropsichiatra infantile Ettore Caterino. Gli incontri riprenderanno il 9 novembre da Paganico, con la pediatra Anna Sabatino.

Il calendario completo degli appuntamenti in programma è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.grosseto.it