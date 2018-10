Turno infrasettimanale contro il Prato per il Gavorrano, Rigucci: «Vogliamo portare a casa il risultato»

BAGNO DI GAVORRANO – Ottava di campionato per il Gavorrano, alle prese con il secondo turno infrasettimanale di calendario della serie D. Per i minerari c’è il faccia a faccia con il Prato, diretta inseguitrice con un punto in meno di loro ma reduce da una vittoria. Di ritorno da una sconfitta invece il team rossoblù.

“Col Ponsacco abbiamo preso gol dopo quattro minuti – ha detto il tecnico Athos Rigucci – e ci è caduto il mondo addosso perché siamo una squadra già in difficoltà. Ora i ragazzi si stanno allenando bene e proveremo a uscire da questa situazione. Ci attende un match importante dove vogliamo portare a casa il risultato”. Assenti Gomes per squalifica e Joseph, in permesso personale; torna Brenci in panchina.

Arbitrerà Perri di Roma 1 assieme a D’Ascanio di Roma 2 e Arena di Roma 1. Il fischio d’inizio è alle 15 al Malserviti-Matteini.

Il programma dell’8a giornata:

Aquila Montevarchi-Ponsacco

Bastia-San Donato Tavarnelle

Scandicci-Sangiovannese

Gavorrano-Prato

Ghivizzano Borgoamozzano-Sporting Triestina

Massese-Real Forte Querceta

Pianese-Aglianese

Seravezza-Canara

Sinalunghese-Tuttocuoio

Viareggio-Sangimignanosport

La classifica:

Tuttocuoio 19 punti; Ponsacco, Sporting Triestina 16; Pianese 13; Sanfiovannese, Ghivizzano Borgoamozzano, Aquila Montevarchi 12; Seravezza, San Donato Tavarnelle 10; Cannara 9, Sinalunghese, Sangimignanosport 8; Real Forte Querceta 7; Gavorrano, Aglianese 6; Massese,Prato 5; Scandicci, Viareggio 3; Bastia 2.