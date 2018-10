Scacchi, ottimi risultati per i maremmani al campionato regionale blitz

GROSSETO – Continuano i successi degli scacchisti grossetani della A.s.d. Mattoallaprossima. Domenica scorsa l’associazione ha ospitato presso la propria sede al Centro Commerciale Aurelia Antica il Campionato Regionale Toscano blitz, ovvero un torneo con partite a cadenza molto veloce, al termine del quale, dopo ben 20 partite combattute fino all’ultimo secondo, il Grande Maestro Igor Efimov ha vinto con ben 18 punti.

Secondo classificato, ma vincitore del titolo regionale come 1° classificato per la Toscana, il Maestro Internazionale Simone De Filomeno del Circolo Pratese degli Scacchi. Terzo assoluto e vicecampione toscano blitz il Maestro Francesco Bettalli (primo degli U16) che precede per spareggio tecnico il nostro Leonardo Russo a cui vanno la medaglia di bronzo nella classifica regionale blitz, quella d’argento nella classifica U16 ed il primo premio per la fascia A Elo 1750-2000.

I giocatori di Mattoallaprossima conquistano premi anche con Giona Gabriel Baldo Gentile, 1° premio nella fascia B Elo 1500-1749 e con Gabriele Fabbrucci, primo classificato nella fascia C Elo under 1500 e terzo nella categoria U16. A Siena va il premio del miglior over 60 con Marco Bettalli.