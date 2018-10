GROSSETO – Migliaia di storni nei cieli della città. Da giorni gli uccelli, che in questo periodo dell’anno scelgono come dimora le città, sono arrivati a Grosseto e come accaduto anche negli passati, oltre a volare nei cieli maremmani, alla sera invadono gli alberi dei parchi dei quartieri cittadini, provocando anche qualche disagio. Dopo aver trascorso l’intera giornata nei campi o nei parchi alla ricerca di cibo, la sera i gruppi di storni si dirigono verso i “dormitori” che in questo caso sono i gruppi di alberi, spesso pini, che si trovano anche a Grosseto.

Strade cittadine, ma anche panchine, verde pubblico e soprattutto le automobili sono i bersagli più comuni per gli storni che con il loro guano ricoprono interi angoli di città.

Problemi che si sono presentati anche in passato e che hanno visto impegnato il Comune con una serie di azioni ad iniziare dai dissuasori sonori, che riproducono il verso dei rapaci, o dell’utilizzo diretto di falchi addestrati proprio per allontanare gli storni.