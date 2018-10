LaMaremmadaprimato, macellaio grossetano racconta i piaceri della carne

GROSSETO – Il macellaio Maremmano meatblogger autore di @Maremmacheciccia Andrea Laganga domenica 28 ottobre alle ore 11 animerà lo show cooking “Guancia a Guancia” al Taormina Gourmet 2018, organizzato da Cronache di Gusto presso la sala ristorante dell’Hotel Villa Diodoro di Taormina.

Andrea Laganga affiancherà il collega e amico siciliano Gianni Giardina con cui ha condiviso la recente esperienza della Nazionale Italiana Macellai ai Mondiali di Macelleria tenutosi a Belfast il marzo scorso.

Andrea Laganga e Gianni Giardina si coadiuveranno per rappresentare una ricetta carnivora della tradizione italiana. Hanno deciso di dare valore ad un taglio anatomico poco conosciuto nel quotidiano, quanto nobile per le proprie proprietà organolettiche. A fare da protagonista sarà proprio la guancia di vitello, cotta in “low e slow” come facevano i nostri nonni, ma con un tocco fresco ed originale. Sarà un grande prestigio e onore rappresentare la categoria in una vetrina enogastronomica cosi importante come quella del Taormina Gourmet, teatro da sempre riservato esclusivamente da chef stellati e rinomati nel panorama nazionale.

“Giochi senza frontiere” sarà il leitmotiv dei vari cooking show stellati e i due si esibiranno con simpatia e professionalità in uno show cooking effervescente raccontando la loro storia, la loro passione e, attraverso il “Guancia a Guancia”, illustrando tagli e cotture. “Abbiamo voluto proporre una ricetta – spiega Laganga – che fosse il filo conduttore del nostro lavoro e della nostra amicizia. Un piatto con sapori tanto diversi, quanto esplosivo se utilizzati nel modo giusto”.

“Questo piatto – aggiunge Giardina – descrive in pieno quello che è la nostra amicizia: due elementi apparentemente differenti, ma ognuno complementare all’altro.. non solo in cucina, ma nella vita di tutti i giorni”.

I due hanno rappresentato il team italiano della nazionale Macellai a Belfast lo scorso marzo nel Word Butcher Challenge, circuito mondiale dove a gareggiare sono proprio i migliori macellai rappresentanti di ogni nazione. In una sorta dirivincita dei ‘butcher’ sono pronti a rappresentare la categoria tra chef stellati.

Gianni Giardina, della omonima macelleria di Canicattì, in provincia di Agrigento, adora giocare e sperimentare nel suo regno ed esprime al meglio tradizione e innovazione nel suo territorio.

Andrea Laganga, dell’omonima macelleria grossetana, è il Referente Unico del Wbc per l’Italia. E’ il primo meat-blogger d’Italia conosciuto come il Maremma Butcher, autore del blog che lo ha reso famoso @Maremmacheciccia e Presidente di Federcarni Grosseto.