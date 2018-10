La Legione del Tirreno piega anche il Lucca e resta al comando

SCARLINO – I ragazzi della Legione del Tirreno battono in casa, sul campo di Scarlino, il Lucca Rugby, confermandosi al primo posto in classifica. Nonostante le numerose defezioni per motivi vari i ragazzi combattono dall’inizio alla fine affermandosi senza difficoltà.

Lenzi va in meta una volta e Panichi quattro volte, realizzando cinque volte su cinque con calci piazzati perfetti. La partita termina 35 a 20 tra gli applausi del pubblico.

Soddisfazione della società per questa prima squadra che sta regalando molte soddisfazioni . Il presidente Bardelli non nasconde il suo entusiasmo, così come l’allenatore Simone Pieri e il direttore sportivo Sebastiano Ardita.