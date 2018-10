La coppa degli amatori prosegue, volano Senzuno e Seggiano

GROSSETO – A due settimane dall’inizio dei campionati, il calcio Uisp è ancora immerso nelle coppe. Nella Coppa Big non smette di correre il Senzuno, che travolge 4-0 il Sant’Angelo. Vittorie anche per la Torbiera, 2-1 sul campo del Sant’Andrea, e per il Torniella, 2-0 con l’Argentario. Completano il quadro i pareggi tra Boccheggiano e Real Prata, 1-1, Gavorrano e Atletico Grosseto, 2-2.

Nella Coppa Cherubini tre vittorie di misura: sono quelle della Polverosa sull’Alberese, 3-2, del Chiusdino a Magliano, 1-0, e del Granducato del Sasso a Campagnatico, 2-1. Bene il Seggiano, che si sbarazza 3-1 della Disperata Scarlino.