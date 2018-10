Ivo ai blocchi di partenza per l’edizione 2018 dello Smau

GROSSETO – IVO è presente all’edizione 2018 di SMAU inaugurata oggi a Fiera Milano City. Con oltre un milione di euro investiti negli ultimi tre anni IVO ha creato una tra le reti più performanti a livello mondiale. Collegamenti diretti a 13 tra i più importanti nodi italiani ed esteri, e creare una rete tra le più performanti a livello internazionale. IVO si distingue per avere il maggior numero di interconnessioni in fibra ottica di tutta Europa, ponendosi al 4° posto mondiale in Tecnologia IP-V4 ed al 3° posto in Tecnologia IP-V6 con una rete di 10 GB ridondanti sui principali nodi di fibra italiani ed europei.

Questo ha permesso ad IVO di raggiungere delle performance elevatissime in termini di consumo di banda con un aumento del 1000% negli ultimi 5 anni.

IVO inoltre ospita uno dei tre server Akamai in Italia, il più grande distributore di contenuti al mondo.

Nei server Akamai risiedono i contenuti più pesanti della Rete, che diventano accessibili per il nostro utente in pochi millisecondi. Tutto questo grazie anche a Router ad altissima prestazione e alla bassa latenza, per garantire in ogni momento velocità e affidabilità.

“Lo Smau rappresenta una vetrina molto importante per presentare la nostra rete internazionale e i servizi che abbiamo sviluppato in questi ultimi mesi – dichiara Giacomo Burroni fondatore e CEO di IVO – visto l’elevatissimo numero di aziende che hanno necessità di poter contare su una rete altamente performante e su tecnologie sempre innovative”.

Ma IVO non presenta solo la rete internazionale, tra le altre novità, il salva ip, le app, i nuovi servizi di hosting e tanto altro.

Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento e a conoscere meglio i prodotti ed i servizi di IVO potrà incontrare i rappresentanti dell’azienda presso lo stand E17 Pad 4.